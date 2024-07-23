Метеоролог Вильфанд считает, что ежегодно число смерчей в России станет возрастать

Отдых в Сочи для путешественников сегодня превратился в испытание. Мощные ливни обрушились на город, затопив улицы и вызвав выход рек из берегов, а также наблюдался массивный смерч, вплотную подобравшийся к одному из пляжей курортного города. При этом в текущем году это уже не первое свидетельство данного природного явления в России научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пояснил, действительно ли смерчей становится больше и какова их природа. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

По его словам, появление смерчей касается не только конкретного региона.

Синоптик пояснил, что на сегодняшний день смерч остается малоизученным явлением. Так, условия его возникновения можно описывать на огромной территории, а точку возникновения всегда сложно. Однако число опасных явлений, вроде многочисленных осадков, повышения и понижения температуры, длительных периодов жаркой или холодной погоды, шквалистых усилений ветра, повторяются чаще и чаще. Так, на территории нашей страны за четверть века количество подобных природных катаклизмов увеличилось вдвое, что напрямую связано с повышением температуры.

По его мнению, «нормальная» погода будет встречаться реже. Рост амплитуд жаркой и холодной погоды весьма опасен. После долгой засухи появляется больше осадков, которые приводят к иным последствиям, нарушая нормальную жизнедеятельность крупных регионов.

Метеоролог добавил, что при высокой температуре любое изменение температурного режима на высоте полутора-двух километров приводит к тому, что увеличивается похолодание.