Метеоролог Вильфанд считает, что ежегодно число смерчей в России станет возрастать
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Отдых в Сочи для путешественников сегодня превратился в испытание. Мощные ливни обрушились на город, затопив улицы и вызвав выход рек из берегов, а также наблюдался массивный смерч, вплотную подобравшийся к одному из пляжей курортного города. При этом в текущем году это уже не первое свидетельство данного природного явления в России научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пояснил, действительно ли смерчей становится больше и какова их природа. Об этом сообщает Общественная служба новостей.
По его словам, появление смерчей касается не только конкретного региона.
Синоптик пояснил, что на сегодняшний день смерч остается малоизученным явлением. Так, условия его возникновения можно описывать на огромной территории, а точку возникновения всегда сложно. Однако число опасных явлений, вроде многочисленных осадков, повышения и понижения температуры, длительных периодов жаркой или холодной погоды, шквалистых усилений ветра, повторяются чаще и чаще. Так, на территории нашей страны за четверть века количество подобных природных катаклизмов увеличилось вдвое, что напрямую связано с повышением температуры.
По его мнению, «нормальная» погода будет встречаться реже. Рост амплитуд жаркой и холодной погоды весьма опасен. После долгой засухи появляется больше осадков, которые приводят к иным последствиям, нарушая нормальную жизнедеятельность крупных регионов.
Метеоролог добавил, что при высокой температуре любое изменение температурного режима на высоте полутора-двух километров приводит к тому, что увеличивается похолодание.