Между Крымом и Херсонской областью зафиксировано повреждение дороги из-за обстрела украинской армии

ВСУ нанесен сегодня удар в области административной границы между Крымом и Херсонской областью. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Крыма Сергея Аксенова.

По его словам, ракетный удар пришелся на Чонгарский мост.

Аксенов подчеркнул, что жертвы отсутствуют.

Он добавил, что проезд пока возможен лишь через два из трех пунктов пропуска.

Ранее сообщалось, что ранее также был нанесен удар ракетами по мосту, после чего в начале прошлого месяца после проведения ремонтных работ Чонгарский мост был открыт.