Мгновенно воспламеняется: Жителей Подмосковья призывают быть внимательней в период цветения тополя

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» рассказали о пожарной безопасности в период цветения тополя в связи с тем, что в Подмосковье установилась сухая и жаркая погода. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Начальник территориального управления № 6 Александр Квашнев рассказал, что в период цветения тополиный пух становится причиной возникновения серьезных пожаров. Разлетаясь по улицам населенных пунктов, этот «белый снег» доставляет проблемы не только аллергикам. Пух является прекрасным топливом для огня, мгновенно воспламеняется и быстро горит.

«Для того, чтобы пушистые комки вспыхнули, достаточно искры, а при условии, что пух скапливается повсюду то существует потенциальная угроза возникновения серьезного пожара. Поэтому во время профилактических мероприятий работники противопожарно-спасательной службы обязательно уделяют внимание этому вопросу, объясняют и детям, и взрослым, насколько опасно поджигать тополиный пух», — отметил Александр Квашнев.

Пожарные рекомендуют регулярно очищать места скопления пуха, пресекать игры детей и подростков, связанные с поджиганием пуха, быть бдительными курящим людям, а также специалистам, осуществляющим сварочные или другие огневые работы.