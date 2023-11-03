МИД РФ: Балтика никогда не станет внутренним морем НАТО

Замглавы МИД РФ Александр Грушко в кулуарах Евразйиского экономического форума в Самарканде заявил, что Балтийскому морю никогда не стать внутренним морем НАТО.

Он призвал воздержаться от столь легковесных заявлений некоторых западных политиков, которые не осознают масштаба последствий своих слов.

«Я думаю, что те люди, которые принимают решения, и военные стратеги НАТО прекрасно понимают, что закрытие Балтийского моря для России означает закрытие Балтийского моря для всех», – сказал Грушко.

Ранее латвийский президент Эдгарс Ринкевичс заявил, что Североатлантический альянс должен перекрыть Балтику для российских судов, если будет доказана причастность России к аварии на газопроводе Balticconnector.