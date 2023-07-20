МИД РФ: немецкий танковый завод на Украине станет законной целью для российских военных

Завод Rheinmetall по производству и ремонту бронетехники, если он будет построен на Украине, станет законной целью для ВС РФ, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Гендиректор немецкой компании Rheinmetall Армин Паппергер в интервью CNN сказал, что планирует открыть на Украине завод в ближайшие три месяца.

Предполагается, что это будет совместное с «Укроборонпромом» предприятие. Паппергер пообещал, что на заводе будут не только производить бронетехнику, но сразу же обучать украинцев работать на ней.

В планах Паппергера было производить на новом заводе до 400 танков в год.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев пригрозил ударить по заводу «Калибрами».