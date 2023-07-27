МИД РФ: никто из россиян не пострадал во время госпереворота в Нигере

Граждане России не пострадали во время госпереворота в Нигере, но МИД РФ не рекомендует россиянам ездить в эту страну до нормализации ситуации, сообщила официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова.

Москва призвала стороны конфликта воздержаться от применения силы и выразила надежду на скорейшее освобождение президента страны Мохаммеда Базума.

Накануне в Нигере произошла попытка государственного переворота. Мятежники из президентской гвардии задержали Базума и его семью и заявили об отстранении его с поста главы государства.

Базум отказался подписывать заявление о своей отставке, но выразил надежду, что достижения, с большим трудом завоеванные во время его правления, будут сохранены.

Мятежники объявили о закрытии границ и введении комендантского часа. Работа всех госучреждений приостановлена.