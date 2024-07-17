Пытавшая сына фаллоимитаторами мать из Нобярьска состояла на учете в полиции

Жительница Ноябрьска (ЯНАО) изнасиловала своего ребенка фаллоимитаторами в качестве наказания. Выяснилось, что она была на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних, пишет издание «Vse42.ru» со ссылкой на Baza.

На учете в полиции жительница Ноябрьска состояла на учете полиции с 2018 по 2022 год. Ее сняли, так как не увидели угрожающего поведения по отношению к детям, гражданка исправилась и показала себя ответственной. Тем не менее, по данным канала, 12-летний сын попадал под наблюдение органов ПДН, так как сбегал из дома.

По предварительным данным, 13 июля мать увидела приставания сына к брату, за что изнасиловала его фаллоимитатором. Когда о ситуации стало известно, детей передали на попечение социальной службы. Мать заключили под стражу.

Ранее сообщалось, что мужчина под предлогом вернуть потерянный телефон изнасиловал женщину.