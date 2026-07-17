Микроавтобус перевернулся в Москве в ходе ДТП
«360 ЧП»: люди в мироавтобусе пострадали при ДТП с перевертышем в Москве
В районе Нагатино-Садовники на юге Москвы произошло ДТП с опрокидыванием. Микроавтобус перевернулся, в результате аварии пострадали два человека. Информацию подтвердили в Telegram-канале «360 ЧП».
Авария случилась в столичном районе Нагатино-Садовники. По предварительным данным, микроавтобус опрокинулся на бок, в результате чего пострадали два человека. О характере полученных травм и обстоятельствах происшествия пока не сообщается.
На месте работают экстренные службы, выясняются причины ДТП. Информация уточняется.