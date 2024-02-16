Military Watch Magazine: американский танк Abrams уступает российском аналогу

Журнал Military Watch Magazine комплиментарно высказался о российском танке Т-80БВМ, который, по мнению издания, превосходит американский Abrams.

Т-80 гораздо меньше размером, но у него значительно соотношение веса и мощности. При этом у российского танка пушка более крупного калибра.

Кроме того, Т-80 оснащен мощным газотурбинным двигателем, что обеспечивает его высокую проходимость. Особенно это преимущество проявилось в условиях украинского бездорожья.

Также в публикации отмечается, что с начала СВО России удалось модернизировать и приспособить к условиям современной войны большое количество техники.

Ранее Financial Times написала об обеспокоенности стран НАТО стремительным возрождением российской военной промышленности.