Отмечается, что подавленные ПВО в Незалежной заменить уже нельзя, а российская армия за счет этого добивается больших успехов в зоне спецоперации.

Уточняется, что ослабление украинской ПВО стало одной из причины успеха российских военных при освобождении Авдеевки и уничтожении военной техники Запада.

Ранее газета New York Times сообщала, что в западных странах считают, что без поддержки США Украине есть очень высокая вероятность постепенного краха украинской армии на поле боя уже в этом году, а ПВО Незалежной без новых поставок смогут продержаться только месяц.