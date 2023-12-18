Минэнерго: без электричества из-за непогоды остаются более четверти миллиона жителей юга России

Часть Ростовской области, а также соседних с ней Луганской и Донецкой народных республиках продолжают оставаться отрезанными от электроснабжения, проинформировали в российском Минэнерго.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, причиной тому стала обрушившаяся на южные российские регионы непогода. В настоящее время без света сидят более 259 тыс жителей указанных регионов.

«По данным на 22:00 (мск), обесточенными остаются потребители: Ростовской области — 3,2 тыс. человек, ДНР — 139 тыс. человек, ЛНР — 117 тыс. человек», — говорится в заявлении Минэнерго, которое цитирует RT.

Сообщается, что в эти минуты энергетиками продолжаются аварийно-восстановительные работы.