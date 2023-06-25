Минимум два человека погибли из-за пожара, разгоревшегося в Королеве

Безопасность

Фото: [©Светлана Шевченко/РИА Новости]

Сотрудник пожарной службы и гражданский погибли во время страшного пожара в подмосковном Королеве, сообщает SHOT.

Известно, что возгорание произошло на четырнадцатом этаже многоэтажного дома, расположенного на Пионерской улице. В настоящий момент причины пожара устанавливаются.

Отмечается, что мальчик, спасаясь из пожара, забрался на перила балкона в квартире, и упал на козырек.

Ранее сообщалось, что гаражи загорелись в Балашихе. Пожар удалось локализовать на площади ста шестидесяти двух квадратных метров.

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