Россия обыграла Узбекистан: исторический камбэк команды Карпина

Сборная России обыграла в товарищеском матче команду Узбекистана в Ташкенте со счетом 3:2. Впервые в своей истории российская команда сумела победить, проигрывая по ходу встречи два мяча.

Как это было

Товарищеский статус матча не должен обманывать, победа была принципиальна для обеих команд, особенно для хозяев, которые с самого начала игры предложили жесткую борьбу, которая, впрочем, за грань грубости не переступала.

Узбекистан повел после курьезного гола. Подача углового — Виктор Мелехин не попал по мячу, и он отрикошетил от него в ворота. Минуте к 15-й Россия начала осваиваться на поле не лучшего качества и забрала инициативу. В первом тайме явных голевых моментов не создали, но было несколько очень перспективных подходов.

А вторая половина началась с еще одного курьезного гола в ворота россиян. 19-летний Бехрузджон Каримов не столько бил, сколько просто протыкал мяч вперед с линии штрафной в борьбе с защитником. Однако игровой снаряд аккуратно закатился в угол ворот. Каримов, кстати, считается одним из главных талантов страны. Полузащитник выступает за швейцарский «Лугано», но за ним уже приглядывают клубы Бундеслиги.

Фото: [ РФС ]

Россия хорошо отреагировала на пропущенный гол. Начали проходить забросы на быстрых Ярослава Гладышева и Лечи Садулаева. У вингера «Ахмата» было два голевых момента.

Защита Узбекистана начала ошибаться под давлением, а Валерий Карпин бросил в бой свежие резервы. Вышедшие на замену игроки и обеспечили победу. Николай Комличенко выскочил на ударную позицию после неудачной скидки игрока хозяев, затем голкипер и защитник узбекской сборной не поделили мяч, и Комличенко оформил дубль.

Третий гол родился из размашистой атаки, хотя мяч под удар Алексею Миранчуку пришел после рикошета от узбекского защитника. Все три голевые россиян уместились в девять минут.

В концовке Узбекистан поднажал, но гости уверенно довели матч до заслуженной победы.

Главные цифры

Фото: [ РФС ]

Преимущество российской сборной подкрепляется цифрами. Россияне наиграли на xG 2.32, у соперника этот показатель — 0.67. Команда Карпина чаще била по воротам — 20 против 12, подала больше угловых — 8-2.

Герой матча Николай Комличенко забил больше, чем за всю предыдущую карьеру в сборной. До дубля с Узбекистаном у него был только один гол — в ворота Сан-Марино в 2019 году.

Россия одержала пять побед в последних шести матчах. На этом отрезке случилась только одна досадная очка — с Нигерией (3:3).

Что говорят

«Сказать, что супердоволен, — нет. Вторым таймом, наверное, да, но глобально всей игрой, понятно, недоволен. То, что мы увидели в первом тайме, это совсем не то, что хотелось бы видеть. В перерыве опять поговорили, добавили интенсивности, добавили энергии, так назовем, и все встало на свои места. Понятно, что голы, которые пропустили, — сами себе два забили. Это не отменяет того, что первый тайм был, мягко говоря, не очень хороший», — высказался после матча Валерий Карпин.

«Мы сыграли хорошо. Проблема сегодня была в том, что подумали о победе. Это отличный урок для нас. Игра не закончена. Нужно быть включенным 95–98 минут. Извините меня, но я скажу, что иногда футбол — это дерьмово», — констатировал главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро.

«Я думаю, результат матча справедлив. Класс России было видно. Меня удивило, что сборная России больше на испанцев, что ли, похожа. Они ростом маленькие, быстрые, в пас играют», — сказал бывший футболист «Спартака» и сборной Узбекистана Жафар Ирисметов.