Минимум три человека погибли на Тайване за неделю из-за сильных ливней

Сильные ливни за последнюю неделю унесли жизни как минимум трех человек на Тайване. Об этом говорится в сообщении местного центра по борьбе с чрезвычайными ситуациями (ЧС).

По данным ведомства, все смертельные случаи произошли 30 и 31 июля в результате ДТП, вызванных экстремальными погодными условиями. Отмечается, что два человека погибли в городе Гаосюн, еще один — в уезде Наньтоу.

Четверо человек до сих пор числятся пропавшими без вести, а около 50 местных жителей получили травмы различной степени тяжести.

Особую тревогу вызывает ситуация в горных районах, где сохраняется высокий риск оползней, камнепадов и селевых потоков. Власти предупредили жителей низменных районов о вероятности наводнений.

Центральное метеорологическое управление Тайваня распространило экстренное предупреждение о новых сильных ливнях, которые в понедельник, 4 августа, затронут южные регионы острова — Пиндун, Гаосюн и Тайнань. Синоптики прогнозируют выпадение не менее 200 мм осадков в течение 24 часов.

Ранее сообщалось, что в Пекине объявлен максимальный уровень угрозы из-за ливней.