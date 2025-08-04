В Пекине объявлен максимальный уровень угрозы из-за ливней

Китайские власти объявили высший уровень погодной опасности в пяти районах Пекина из-за угрозы мощных ливней, которые, по прогнозам метеорологов, продлятся с 4 по 7 августа. Об этом говорится в сообщении Национального метеорологического центра (NMC) КНР.

Как сообщает газета Ming Pao, в рамках подготовительных мер началась масштабная эвакуация населения из наиболее уязвимых районов — на данный момент из них переселили около 80 тыс. человек. Спасательные команды приведены в состояние повышенной готовности, в городе развернуты временные убежища для пострадавших.

Особую тревогу у китайских властей вызывает опыт прошлогодних наводнений, когда проливные дожди привели к серьезным разрушениям в столичном регионе. В этот раз метеорологи прогнозируют выпадение до 300 мм осадков в отдельных районах.

Ранее синоптик Александр Шувалов предупредил о краснодарских мегаливнях, которые надвигаются на Москву и Подмосковье.