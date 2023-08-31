Министерство обороны Японии запросило рекордный бюджет на следующий год

Министерство обороны Японии просит увеличить бюджет почти на 12%, в том числе на два военных корабля с современными радарами и крылатыми ракетами большой дальности, пишет The Associated Press.

Таким образом, военный бюджет Японии может достичь рекордных 7,7 трлн иен ($52,5 млрд). Согласно пятилетнему плану, принятому правительством Фумио Кисиды, Яплния планирует потратить на военные расходы до 2027 года 43 трлн иен ($315 млрд).

Новая стратегия безопасности направлена на укрепление ударного потенциала, что является отказом от послевоенного принципа Японии иметь вооруженные силы только для самообороны.

Как финансировать и оправдывать растущие военные расходы, в стране с резко сокращающейся рождаемостью и растущими расходами на уход за престарелым населением, остается неясным, заключает агентство.