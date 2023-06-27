Министерство обороны опубликовало видео разгрома колонны украинской бронетехники

На южнодонецком направлении попало в засаду подразделение ВСУ, на вооружении которого стояла техника западного производства.

На кадрах видно, как сначала на мине подрывается бронированный автомобиль Oshkosh, выпущенный в Соединенных Штатах. Это сразу расстроило строй машин, в колонне началась паника. Тут же по строю автомобилей начали отрабатывать противотанковыми управляемыми ракетами. Многие украинские военнослужащие попросту бегут с поля боя.

Успеха удалось добиться 40-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота. Об этом сообщили РИА Новости. После боя российские военные осмотрели доставшуюся им в качестве трофеев технику. По их оценкам, качество доставшихся им машин крайне невысоко.