Минобороны подало иск в суд против изобретателя «пеленгации целей» из Рязани

В Суд по интеллектуальным правам человека поступил иск к инженеру Владимиру Герману, работающему на Государственном рязанском приборном заводе. Его подали Генеральная прокуратура и Министерство обороны России. Об этом сообщил РБК.

Герман работает на госпредприятии ведущим инженером-конструктором. На его имя оформлено изобретение, которое связано со способом пеленгации цели радиолокационной системой, устанавливаемой на винтокрылый летательный аппарат. Он создал это изобретение, после чего ему придали статус секретного. Сам инженер заявил журналистам, что ничего не знает об этом иске.

Возможно, судебный иск связан с каким-то спором между различными оборонными предприятиями. Обладателем патента в Роспатенте указан сам Герман, хотя в документах должно быть прописано Министерство обороны, как работодатель инженера. Теперь суду предстоит выяснить все нюансы и определить, кому же должен принадлежать право на изобретение.

Ранее сообщалось, что федеральный суд в США отклонил запросы сразу 14 штатов страны на ограничение работы Департамента государственной эффективности. Ряд демократических штатов Америки обвиняли DOGE, который возглавляет Илон Маск, в безграничной власти, а также нарушении американской конституции.