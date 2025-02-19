Суд в США отклонил запрос 14 штатов на ограничение полномочий DOGE

Запросы 14 американских штатов на ограничение полномочий департамента госэффективности DOGE были отклонены федеральным судом Вашингтона. Об этом сообщает Hill.

Стало известно, что 14 штатов подали федеральный иск против президента США Дональда Трампа и главы департамента государственной эффективности (это и есть DOGE) Илона Маска. Авторы иска обвинили DOGE в безграничной власти, а также и нарушении американской конституции.

В итоге окружная судья Чуткан отклонила иски 14 генпрокуроров-демократов о введении ограничений в отношении этого департамента, объяснив это тем, что сама претензия истцов законна, но суд не может ограничить деятельность департамента из-за свидетельства нанесенного истцам непоправимого урона.

Ранее Маск рассказывал о крупнейшем в истории США мошенничестве с социальными пособиями.