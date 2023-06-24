Министерство обороны призвало всех вагнеровцев отказаться от участия в мятеже

Представители военного ведомства обратились ко всем сотрудникам ЧВК «Вагнер» с просьбой не медленно связаться с минобороны либо правоохранителями. Они гарантировали при этом всем безопасность и попросили проявить благоразумие.

«Вас обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участие в вооруженном мятеже», - утверждает руководство министерства.

Это обращение минобороны привело ТАСС. По его заявлению, некоторые из вагнеровцев уже последовали такому совету. Несколько отрядов обратились к правоохранителям за содействием в возвращении в те пункты, где они размещались ранее.