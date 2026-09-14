Опасность в каждой горячей чашке? Исследование заставит изменить привычку пить чай

Очень горячий чай и кофе могут значительно повышать риск развития плоскоклеточного рака пищевода. Крупное исследование выявило связь между температурой напитков, частотой их употребления и вероятностью возникновения заболевания. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на исследование ученых Оксфордского университета.

Специалисты установили, что люди, регулярно употребляющие очень горячие чай и кофе, сталкиваются с более высоким риском развития плоскоклеточного рака пищевода. В представленном исследовании вероятность заболевания при употреблении очень горячих напитков была до трех раз выше.

При этом выявленная зависимость относится не ко всем разновидностям рака пищевода. Ученые обнаружили связь между температурой напитков и развитием плоскоклеточного рака пищевода, однако аналогичной зависимости для аденокарциномы пищевода выявлено не было.

Исследователи также учитывали количество очень горячих напитков, которое употребляет человек. Чем выше температура и чаще употребление, тем выше была вероятность развития плоскоклеточной формы заболевания.

Эксперты в области онкологии рекомендуют не пить чай или кофе сразу после приготовления, если напиток остается слишком горячим. Чашке можно дать остыть до комфортной температуры перед употреблением.

Результаты исследования опубликованы в журнале International Journal of Cancer. Работа стала одним из крупнейших исследований, посвященных связи между температурой горячих напитков и риском развития рака пищевода.