Украинский дрон атаковал объект ТЭК в Смоленской области, начался пожар

Как сообщил в соцсетях глава Смоленской области Василий Анохин, все произошло под утро субботы, 20 апреля.

«Сегодня около двух часов ночи в Кардымовском районе произошла попытка атаки украинских БПЛА на объект топливно-энергетического комплекса. В результате работы сил ПВО летательные аппараты были сбиты. Однако в результате падения обломков произошло возгорание емкости с горюче-смазочными материалами», — написал он.

О пострадавших в ходе инцидента информации не приводится. На месте происшествия работают расчеты МЧС.

Напомним, с 5 апреля украинские военные активизировали свои атаки на Запорожскую АЭС. К настоящему времени станция подверглась нападению дронов-камикадзе. Украинские БПЛА угодили в купол шестого энергоблока. Также были обстреляны грузовой порт, столовая и единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. Только по счастливой случайности серьезных последствий удалось избежать.