Министр экономического развития пообещал заметный рост ВВП России в этом году

Он должен составить, по прогнозам экспертов, не менее двух процентов.

Максим Решетников предложил дождаться более точных данных, чтобы окончательно определиться, насколько же в РФ вырастет внутренний валовый продукт.

«Мы в августе заканчиваем эту работу, поэтому представим все цифры, все прокомментируем», - указал он.

Его слова привело ТАСС. Глава ведомства добавил, что сейчас важна не только текущая цифра роста. Не менее важно то, как ВВП будет расти в последующие годы. Прогноз на данный момент только формируется, и немного позже будут обнародованы все получившиеся расчеты.