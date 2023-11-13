Министр энергетики Украины призвал атаковать «главный экономический драйвер» России

Украина должна атаковать российскую нефтегазовую инфраструктуру, «главный экономический драйвер» России, если Москва усилит атаки на украинскую электросеть этой зимой, заявил в интервью Politico министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Галущенко сказал, что Россия регулярно совершает кибератаки на украинскую электросеть и, как ожидается, может усилить ракетные удары по энергетической инфраструктуре в зимнее время.

По его мнению, ответный удар по нефтегазовым промыслам России был бы «справедливым».

При этом Галущенко подчеркнул, что не является военнослужащим, и не обсуждал ни с военными специалистами, ни с представителями американского правительства практическую возможность ударов по энергетическим объектам России.

Издание отмечает, что такие удары вызовут новые потрясения мирового энергетического рынка.