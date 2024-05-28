В ФСБ сообщили, что НАТО отрабатывает нанесение ядерных ударов по России

Первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы Федеральной службы безопасности (ФСБ) генерал армии Владимир Кулишов заявил, что НАТО отрабатывает нанесение ядерных ударов по территории России. Об этом он сообщил РИА Новости .

Он отметил, что Североатлантический альянс отрабатывает возможные удары вблизи границ РФ.

По словам Кулишова, такие действия требуют оперативного реагирования со стороны российской стороны.

Президент России Владимир Путин не раз заявлял о том, что Москва не намерена вступать в конфронтацию со странами Запада, в том числе с НАТО. Несмотря на это, глава государства отмечал, что в случае создания угроз безопасности РФ, Москва будет действовать решительно.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что НАТО уже находится в конфронтации с Россией. По словам представителя Кремля, альянс заигрывается в военной риторике и впадает в военный экстаз.