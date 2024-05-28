В ФСБ сообщили, что НАТО отрабатывает нанесение ядерных ударов по России
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Первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы Федеральной службы безопасности (ФСБ) генерал армии Владимир Кулишов заявил, что НАТО отрабатывает нанесение ядерных ударов по территории России. Об этом он сообщил РИА Новости.
Он отметил, что Североатлантический альянс отрабатывает возможные удары вблизи границ РФ.
По словам Кулишова, такие действия требуют оперативного реагирования со стороны российской стороны.
Президент России Владимир Путин не раз заявлял о том, что Москва не намерена вступать в конфронтацию со странами Запада, в том числе с НАТО. Несмотря на это, глава государства отмечал, что в случае создания угроз безопасности РФ, Москва будет действовать решительно.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что НАТО уже находится в конфронтации с Россией. По словам представителя Кремля, альянс заигрывается в военной риторике и впадает в военный экстаз.