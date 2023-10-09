Министр обороны Израиля приказал начать полную блокаду сектора Газа

Министр обороны Израиля Йоав Галлант сказал, что отдал приказ осуществить полную блокаду сектора Газа, передает The Times of Israel.

«Не будет ни электричества, ни воды, ни топлива, все будет закрыто», – сказал он.

Министр заявил о том, что израильские военные борются с «человекоподобными животными», поэтому действуют соответственно.

Издание сообщает, что группировка ХАМАС возобновила ракетные удары по территории Израиля. Прилеты были в городах Ашдод и Ашкелон, одна ракета упала близ аэропорта Бен-Гурион в израильской столице.