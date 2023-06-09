Министр обороны Украины назвал условия, при которых Киев согласится на мирные переговоры

Возможность для мирных переговоров появится, если Россия изменит цели специальной военной операции, заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников на форуме «Диалоги о восстановлении Украины».

Он напомнил, что Россия назвала целями СВО «денацификацию», «демилитаризацию» и «денатовизацию». По мнению министра, смысл этих задач состоит в том, чтобы «стереть нацию украинскую с лица земли».

Поэтому для перспективы переговоров, считает Резников, нужно выяснить, не изменились ли цели России.

Также Резников раскритиковал государства (Китай, Индонезия, Бразилия), которые готовы быть посредниками при переговорах. По его словам, недостаток всех этих мирных планов состоит в том, что они являются пророссийскими.