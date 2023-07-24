Министр обороны Украины сравнил своих союзников с «друзьями Оушена»

Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью CNN назвал своих союзников по «коалиции истребителей» «11 друзьями Оушена».

Именно столько стран пообещали Украине помочь в подготовке пилотов для управления истребителями F-16.

Обучение украинских пилотов должно начаться в августе. Наиболее вероятными локациями называют Данию и Нидерланды. Срок обучения – до полугода.

При этом пока не определено количество самолетов, которые может получить Украина. Накануне сам факт будущих поставок F-16 Украине подтвердил госсекретарь США Энтони Блинкен, сказавший, что «процесс движется».

Президент РФ Владимир Путин предупредил, что поставки западных самолетов будут означать «серьезную опасность дальнейшего втягивания НАТО в конфликт».