Министр по чрезвычайным ситуациям предложил вернуть регулярные проверки бизнеса

По его мнению, их нужно вернуть, несмотря на установленный в прошлом году мораторий.

Александр Куренков выступил с таким предложением во время проведения правительственного часа в Совете Федерации.

«Я полностью поддерживаю возобновление регулярных проверок. Буквально полностью», - заявил он.

Его слова привели РИА Новости. Глава МЧС добавил, что предпочитает пользоваться принципом, который соответствует поговорке «Доверяй, но проверяй». Сейчас на подобные проверки введен мораторий, который установили еще в прошлом году. По нему проверки можно проводить только на предприятиях, которые относятся к группам высокого либо очень высокого риска. Их можно провести также в отношении тех, на кого получена информация о существующих нарушениях.