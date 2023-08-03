Министра здравоохранения Самарской области и его зама задержали по обвинению в мошенничестве

Правоохранители считают, что они совершали мошеннические действия в лечебных учреждениях региона.

Главу регионального минздрава Армена Беняна и его заместителя Асланбека Майрамукаева задержала полиция. Об этом заявил депутат Государственной Думы Александр Хинштейн в своем микроблоге.

«Задержаны по уголовному делу о мошенничестве в областных лечебных учреждениях», - уточнил парламентарий.

В здании министерства на рабочих местах подозреваемых проходят обыски. За расследование дела взялось управление МВД Самары.