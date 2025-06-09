Минобороны: 24 БПЛА сбито над Россией за последние два часа

Нападение произошло в период с 22:00 до полуночи 9 июня. В небе над Воронежской областью были сбиты 17 беспилотных летательных аппаратов. Еще семь были уничтожены над территорией Белгородской области.

«ПВО с 22:00 до 0:00 уничтожила 24 украинских БПЛА. Они самолетного типа», — следует из сообщения Минобороны.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что ВСУ продолжают атаковать регион. Целью противника преимущественно становятся населенные пункты, где живут мирные граждане. Так, в воскресенье, 8 июня, мирный житель одного из районов попал под удар FPV-дрона. Мужчину оперативно доставили в областную больницу. Медики оценили его состояние как средней степени. Александр Хинштейн пожелал ему скорейшего выздоровления. Он уверен, что местные специалисты могут сделать все необходимое для стабилизации состояния жителя.