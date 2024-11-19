Минобороны: экипаж Су-34 уничтожил технику и опорный пункт ВСУ в приграничье Курской области

Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил атаковал силы ВСУ, их бронированную технику и опорный пункт в приграничной зоне Курской области, сообщило Министерство обороны России.

Удар был осуществлен по заранее установленным целям с использованием авиационных бомб, оснащенных универсальным планирующим модулем.

Разведывательные данные подтвердили уничтожение личного состава, военной техники и опорного пункта Вооруженных сил Украины, после чего экипаж успешно вернулся на свой аэродром.

Кроме того, министерство представило видеозаписи выполнения этой боевой задачи. На них можно увидеть подготовку самолета к вылету, его взлет и полет. Также показано отделение бомб от крыльевых креплений. Вскоре после сброса Су-34 меняет курс и направляется обратно на аэродром.

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