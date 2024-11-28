Минобороны РФ сообщило об ударах по военным аэродромам Украины

С использованием оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии были нанесены удары по объектам военной инфраструктуры, а также выявленным скоплениям личного состава и техники противника в 146 районах.

Средствам противовоздушной обороны удалось сбить управляемую ракету типа «Нептун» и 49 беспилотных летательных аппаратов, выполненных по схеме самолетов.

Ранее сообщалось, что ВКС России нанесли сильный удар по энергетическим объектам Украины. В результате этих атак по всей стране были введены срочные отключения электроснабжения.