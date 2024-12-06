Минобороны Южной Кореи отстранило трех высших силовиков из-за военного положения

Под отстранение от своих обязанностей попали Е Ин Хен, командующий контрразведкой, Квак Чон Гын, командир сил специального назначения, а также Ли Джин У, который руководит обороной южнокорейской столицы. Минобороны сообщило, что всех трех генералов перевели в другие места для дальнейшей службы. В то же время военная прокуратура опубликовала список из десяти военнослужащих, которых обвиняют в государственной измене, и по этой причине данным лицам запрещен выезд из страны.

Ранее сообщалось, что депутаты парламента Южной Кореи запретили сотрудникам ряда ведомств заходить на объекты, относящиеся к Национальному собранию. Под ограничения попали все военнослужащие, полицейские, а также работники министерства национальной обороны. Чуть позже к ним добавили сотрудников разведывательной службы.