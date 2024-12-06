Парламент Южной Кореи запретил сотрудникам разведки входить в свое здание

В Южной Корее был введен запрет на посещение сотрудниками разведки зданий Национального собрания. Информацию об этом опубликовало издание The Korea Herald.

До этого южнокорейский парламент запретил посещение своего здания военнослужащими, полицейскими, а также работниками министерства национальной обороны. Чуть позже он дополнил этот запрет, включив в список лиц, которым запрещено входить в Национальное собрание, еще и сотрудников Национальной разведывательной службы. Все это сделано на фоне масштабного политического кризиса.

Минобороны Южной Кореи сделало заявление, что оно также не поддерживает введение военного положения в стране. Военные опровергли повторное объявление о нем на территории государства. В данном ведомстве заявили, что даже если появится новый указ о введении военного положения, то оно его не поддержит.

Ранее появились результаты соцопроса, который провели среди южнокорейцев. Показатель неодобрения действий президента достиг рекордного показателя в 75%. Одобрили его работу только 13% респондентов. Таких низких значений не наблюдалось за все время, пока Юн Сок Ель находится на посту президента.