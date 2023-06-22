Минобороны рассказало о спасении военнослужащим колонны автотранспорта с грузом боеприпасов

Противник засек ее при помощи беспилотника, и открыл по машинам интенсивный минометный огонь.

Автомобили из взвода обеспечения гаубично-артиллерийского дивизиона попали под неприятельский обстрел. Командовавший частью старший прапорщик Павел Иванов не растерялся благодаря имеющемуся боевому опыту. Он быстро засек украинский дрон, который корректировал минометный огонь, и немедленно дал приказ укрыться в лесополосе неподалеку.

«Военнослужащие взвода под руководством прапорщика сбили беспилотник противника огнем из стрелкового оружия», - сообщил Олег Чехов, глава пресс-центра группировки «Восток».

Его слова привели РИА Новости. Вслед за этим украинские минометчики прекратили огонь, поскольку перестали видеть результаты своей стрельбы. Благодаря энергичным действиям Иванова взвод не понес никаких потерь и продолжил выполнение боевой задачи.