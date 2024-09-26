Подразделения российской группы войск «Центр» успешно завершили операцию по освобождению города Украинска, расположенного в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны России.

«В результате активных действий военнослужащих группы «Центр» был освобожден Украинск в Донецкой Народной Республике», — говорится в официальном сообщении.

В ходе операции был нанесен удар по силам и технике украинских вооруженных сил, включая 53-й, 100-й, 110-й, 151-й механизированные и 68-й егерский батальоны. А также 116-ю бригаду территориальной обороны, действующим в районах Леонидовки, Красноармейска, Щербиновки, Доброполья, Николаевки, Горняка и Тарасовки.

Было отражено десять контратак со стороны штурмовых групп 53-й, 150-й, 151-й механизированных, 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 142-й пехотной бригад ВСУ, а также 12-й, 14-й и 15-й национальной гвардии.

По сравнению с противником потери составили до 670 солдат, одного танка, двух боевых бронированных машин, пяти автомобилей, двух 152-мм орудий Д-20 и одного 152-мм орудия «Гиацинт-Б».

Ранее сообщалось, что глава ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live» объявил о том, что город Украинск в Донецкой Народной Республике был освобожден российскими вооруженными силами.