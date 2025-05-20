Минобороны РФ потребовало взыскать 2,7 млрд с завода «Вымпел»

Российское Министерство обороны направило в Арбитражный суд иск о взыскании почти 2,7 млрд руб. с ПАО «Судостроительный завод „Вымпел“». Такая информация появилась у ТАСС.

В Арбитражный суд города Москвы поступил иск о взыскании средств. Его подало Министерство обороны России.

«Сумма исковых требований по иску Министерства обороны Российской Федерации к ПАО „Судостроительный завод ‚Вымпел‘“ составляет 2 млрд 690 млн 774 тыс. 271 рубль», — указано в заявлении военного ведомства.

Подробностей этого иска не приводится. Теперь суду предстоит либо принять его к производству, либо отклонить.

Ранее сообщалось, что экс-сотрудника Минобороны приговорили за взятки к шести годам колонии. По версии следствия, Дмитрий Фомин во время работы в управлении перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны России неоднократно брал взятки. Всего он получил более 16 млн руб. Его дело рассматривал военный суд.