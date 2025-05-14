Бывшему сотруднику Минобороны дали шесть лет лишения свободы за взятки

Бывшего сотрудника Министерства обороны Дмитрия Фомина признали виновным в получении взяток. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет. Об этом сообщил ТАСС.

По версии следствия, Фомин во время работы в управлении перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны России неоднократно брал взятки. Всего он получил более 16 млн руб. Его дело рассматривал военный суд.

«Назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — указали журналистам в суде.

С Фомина также будет взыскана сумма в размере полученных взяток. Его также лишили звания полковника запаса.

Ранее сообщалось, что бывший солдат-срочник обжаловал приговор в его отношении. Он во время прохождения службы сел за руль грузовика и наехал на штурмовик Су-25. Самолет был уничтожен, а молодого человека обязали выплатить часть его стоимости в размере 10 млн руб. Экс-военный теперь пытается доказать, что он не в состоянии отдать такие деньги.