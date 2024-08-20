Российские войска освободили стратегически важный населенный пункт в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил РБК, ссылаясь на сводку оборонного ведомства.

Согласно данным, полученным от Министерства обороны России, подразделения группировки войск «Центр» разгромили противника и взяли под контроль поселок Новгородское, расположенный на территории Донецкой Народной Республики. Этот населенный пункт, расположенный к югу от Дзержинска (Торецка), является важным транспортным узлом.

Поселок с середины XIX века назывался Нью-Йорком. Затем он был переименован в Новгородское в 1951 году. В 2021-м украинские власти присвоили ему прежнее название.

Вооруженные силы России продолжают операцию по уничтожению военных объектов инфраструктуры на территории Украины, а также отражать удары, которые наносит противник. Ранее эксперт Шарковский назвал три направления, на которых ВСУ будут идти на прорыв.