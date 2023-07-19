Минобороны РФ: страны, чьи суда будут следовать в порты Украины, станут участниками конфликта

Министерство обороны Российской Федерации сделало экстренное заявление, объявив о том, что с 20 июля все суда, следующие в акваторию Черного моря и направляющиеся в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов.

Страны, под флагом которых находятся такие суда, будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщает ведомство в одной из социальных сетей.

Согласно заявлению Минобороны РФ, ряд районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря были временно объявлены опасными для судоходства. Это решение принято в связи с прекращением так называемой «зерновой сделки» или «черноморской инициативы».

Ожидается, что эта мера может повлиять на судоходство в Черном море и увеличить контроль Россией за судами на данном участке. Пока нет никаких данных о том, будут ли такие корабли подлежать немедленному уничтожению со стороны российских войск.

Международное сообщество пока никак не комментировало данную информацию.