Минобороны РФ: ВСУ выпустили ночью по Севастополю десять крылатых ракет

Удар пришелся по судоремонтному заводу имени Серго Орджоникидзе. Семь ракет удалось перехватить в воздухе.

По заявлению военного ведомства, средства противовоздушной обороны вовремя среагировали на угрозу. Они сбили 7 вражеских ракет. Остальные три сумели достичь своих целей.

«В результате попадания крылатых ракет противника получили повреждения два корабля, находящиеся на ремонте», - указали в министерстве.

Это сообщение привело ТАСС. Во время ракетной атаки был атакован и отряд кораблей Черноморского флота, совершавших в это время переход. На него пытались напасть три безэкипажных катера. Все они были уничтожены кораблем «Василий Быков», который находился в боевом патрулировании.