Минобороны России приглашает на обучение в высшие военно-учебные заведения

Министерство обороны России в период с 25 октября по 20 декабря проводит пятую Всероссийскую информационно-агитационную акцию «Есть такая профессия — Родину защищать!», цель которой — адресное информирование потенциальных кандидатов на поступление в высшие военно-учебные заведения ведомства, о преимуществах военного образования и военной службы по контракту в ВС РФ.

В Минобороны РФ для подготовки офицеров развернута сеть высших военно-учебных заведений (ВВУЗы), которая включает тридцать восемь ВВУЗов и 6 филиалов.

Обучение в ВВУЗах проходит по всем необходимым военным специальностям. В них обучают по всему спектру необходимых военных специальностей, в том числе командной, военно-инженерной, военно-медицинской и военно-гуманитарной направленности. Причем во всех военных ВВУЗах подготовка организована не по программам бакалавриата, а по программам специалитета. Также можно обучаться по программам среднего профессионального образования.

Для поступления в ВВУЗ нужно обратиться в военный комиссариат по месту жительства с соответствующим заявлением до 24 апреля 2025 года, а в отдельных случаях — до 1 апреля 2025 года.

В качестве кандидатов на обучение курсантами по программам высшего образования рассматриваются граждане имеющие среднее общее или среднее профессиональное образование: граждане в возрасте от 16 до 22 лет, не проходившие военную службу; граждане, прошедшие военную службу, и военнослужащие по призыву, до достижения ими возраста 24 лет; военнослужащие, проходящие военную службу по контракту до достижения ими возраста 27 лет.

Предварительный отбор кандидатов включает определение их годности к обучению в ВВУЗе: по наличию гражданства РФ; по уровню образования; по возрасту; по состоянию здоровья; по уровню физической подготовленности; по категории профессиональной пригодности.

В Минобороны РФ разработан единый информационный справочник для поступающих в высшие военно-учебные заведения «Есть такая профессия — Родину защищать!», где в доступной форме представлены особенности и преимущества выбора профессии офицера, а также информация обо всех высших военно-учебных заведениях, правилах приема и особенностях обучения. Он доступен на сайте ведомства.