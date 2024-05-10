Минобороны России: силы ПВО сбили 17 снарядов «Вампир» над Белгородской областью

Как проинформировало оборонное ведомство, в небе над Белгородской областью в пятницу, 10 мая, ПВО выявила и ликвидировала не менее 17 реактивных снарядов системы залпового огня «Вампир».

«Около 19:45 пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки по территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир», управляемых авиационных бомб и беспилотного летательного аппарата самолетного типа. Дежурными средствами ПВО были уничтожены семнадцать реактивных снарядов», — сказано в сообщении.

Кроме того, как добавили в Минобороны, были сбиты один вражеский беспилотник и не менее пяти управляемых авиабомб.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который в последствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.