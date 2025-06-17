Минобороны России сообщило о ночном ударе беспилотниками по Киевской области и Запорожью
Минобороны: ВС РФ ночью нанесли удар по Украине
Фото: [istockphoto.com]
В ночь на вторник, 17 июня, ВС РФ нанесли удары по украинским регионам, используя ударные беспилотники и высокоточное оружие. Об этом сообщило в своем телеграм-канале российское Министерство обороны.
По словам представителей военного ведомства, были проведены атаки на ряд объектов военно-промышленного комплекса, которые находились в Киевской области и Запорожье.
«Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены», — указали в Министерстве.
Военные добавили, что при атаках применялись как БПЛА, так и ракеты воздушного, наземного и морского базирования.
За два дня до этого сообщалось, что по Украине был нанесен комбинированный удар с применением гиперзвуковых ракет и БПЛА. При атаках в ночь на 15 июня были использованы «Герани», «Кинжалы» и «Калибры».