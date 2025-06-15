Россия наносит комбинированный удар по Украине

В ночь на 15 июня российские военные нанесли комбинированный удар по Украине с применением гиперзвуковых ракет и БПЛА. Об этом сообщает телеграм-канал «Военкоры русской весны».

ВС РФ применили "Кинжалы", "Калибры" и "Герани".

На всей территории Украины объявлен сигнал воздушной тревоги.

Эксперты уверены, что Украину ждут большие проблемы после удара Израиля по Ирану. Худший сценарий развития событий на Ближнем Востоке — это применение Израилем или Ираном ядерного оружия. Специалисты считают, что в таком случае Россия будет ссылаться на мировую практику и использует мощное оружие в конфликте с Украиной.

Европейские партнеры уже не смогут уделять много внимания Киеву, как раньше, так как Запад будет вынужден сосредоточить усилия для разрешения конфликта между Израилем и Ираном. Причем США будут рады, что им не придется заниматься украинским вопросом.

Ранее сообщалось о том, что Трамп вернется к обсуждению украинского вопроса на следующей неделе.