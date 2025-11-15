Минобороны России сообщило об уничтожении 36 БПЛА

С 19:00 до 23:00 российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 36 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщил официальный телеграм-канал Министерства обороны России.

Из общего числа уничтоженных беспилотников 17 были сбиты над Ростовской областью, 12 — над Белгородской областью, 3 — над Воронежской областью, 3 — над территорией Республики Крым и 1 — над Саратовской областью.

До этого сообщалось, что российская ПВО отразила атаку 13 БПЛА.