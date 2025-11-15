«Ночной рой дронов». Российская ПВО отразила атаку 13 БПЛА
13 украинских беспилотников сбиты в пяти субъектах РФ
Фото: [istockphoto.com/NiseriN]
В ходе ночного отражения воздушной атаки силами российской противовоздушной обороны были ликвидированы 13 беспилотников Вооруженных сил Украины. Целью ударов, как сообщает Минобороны РФ, являлась территория пяти приграничных регионов.
Наиболее интенсивные атаки пришлись на Ростовскую область и Крым, где на подлете к объектам было перехвачено пять воздушных целей. Кроме того, по одному дрону было уничтожено в небе над Белгородской, Брянской и Воронежской областями.
Все воздушные цели, по данным военного ведомства, были представлены беспилотниками самолетного типа. Попытки прорыва ПВО продолжались в течение трех часов — с восьми до одиннадцати вечера по московскому времени.
Ранее сообщалось о том, что за два часа над Черным морем нейтрализовано три украинских дрона.