«Ночной рой дронов». Российская ПВО отразила атаку 13 БПЛА

Наиболее интенсивные атаки пришлись на Ростовскую область и Крым, где на подлете к объектам было перехвачено пять воздушных целей. Кроме того, по одному дрону было уничтожено в небе над Белгородской, Брянской и Воронежской областями.

Все воздушные цели, по данным военного ведомства, были представлены беспилотниками самолетного типа. Попытки прорыва ПВО продолжались в течение трех часов — с восьми до одиннадцати вечера по московскому времени.

Ранее сообщалось о том, что за два часа над Черным морем нейтрализовано три украинских дрона.