Минобороны: силы ПВО за ночь уничтожили 59 украинских беспилотников

В ночь с 16 на 17 августа системы противовоздушной обороны России успешно ликвидировали и перехватили 59 беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины. Это произошло в семи регионах Российской Федерации, как сообщили в Министерстве обороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 59 украинских беспилотных летательных аппаратов», — проинформировали в ведомстве.

Военнослужащие противовоздушной обороны успешно ликвидировали:

29 беспилотных летательных аппаратов над Ростовской областью;

20 дронов над Астраханской областью;

по три БПЛА над Воронежской и Волгоградской областями;

два БПЛА над Крымом;

по одному беспилотнику над Курской и Саратовской областями.

Кроме того, в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь, временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области, сообщил о том, что в нескольких районах была отражена массированная атака беспилотных летательных аппаратов. В результате атаки в хуторе Каюковка было повреждено остекление в одном из частных домов, однако, по предварительным данным, никто не пострадал. Информация о возможных последствиях на земле уточняется.