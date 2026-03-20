Минобороны сообщило о перехвате 66 БПЛА над регионами России

Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что вечером 20 марта российские средства противовоздушной обороны за три часа уничтожили 66 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

По данным ведомства, воздушные цели были перехвачены в промежутке с 20:00 до 23:00 по московскому времени. Под удар попали сразу несколько регионов страны.

Согласно информации министерства, беспилотники были ликвидированы над территориями Брянской области, Смоленской области, Калужской области, Белгородской области, Воронежской области, Ростовской области, Волгоградской области, а также над Республикой Крым и Московским регионом.

В ведомстве уточнили, что все обнаруженные цели были своевременно перехвачены дежурными расчетами ПВО. Дополнительные сведения о последствиях на земле не приводятся.

Ранее сообщалось, что силы ПВО и Черноморского флота сбили 27 дронов ВСУ, летевших на Севастополь.